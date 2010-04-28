Межбанк: доллар остается на месте

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9220/7,9270, к 12:00 сузился спрэд –7,9235/7,9255. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9245/7,9255 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:30 Нацбанк объявил о покупке долларов по курсу 7,9250.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2697/0,2699, к 12:00 цены снизились до 0,2696/0,2697. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2694/0,2695. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,3630 (+0,2205).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3145/1,3215. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4445/10,4555, к 12:00 цены ушли вниз – 10,4285/10,4350. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне выросли до 10,4655/10,4710.