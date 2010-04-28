Для стабилизации банка «Надра» нужно 10 млрд. грн.

Для стабилизации работы банка «Надра» необходимо 10 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель главы Национально банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ.

"Исходя из того предложения, которое мы внесли - 5 млрд. грн. от государства и приблизительно столько же от инвестора», - заявил А.ШАПОВАЛОВ.

Как сообщал УНИАН, банк «Надра» входит в семерку банков, определенных правительством для рекапитализации.

На 28 апреля т.г. известно, что есть инвестор, заинтересованный во вхождении в уставный капитал банка «Надра». Это промышленная группа, которая зарегистрирована в Австрии. Предполагается, что контрольный пакет акций банка «Надра» (50% + 1 акция) останется в государственной собственности.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года и сегодня входит в группу наибольших банков Украины.

На 1 января 2010 года активы банка составляли 24,846 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,793 млрд. грн., обязательства – 24,371 млрд. грн., собственный капитал – 474,694 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

2009 год банк закончил с убытком 1,364 млрд. грн.

Акционерами банка были компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).