Принятие бюджета лишь частично решает задачи финансирования

Принятие Верховной Радой Украины государственного бюджета на 2010 год лишь частично решает задачу обеспечения финансирования бюджетных программ.

Об этом говорится в аналитическом отчете украинского рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг».

Агентство отмечает, что выполнение бюджетных показателей всех уровней бюджетной системы в первом квартале 2010 года в условиях отсутствия основного финансового плана страны усугубило проблемы с финансированием капитальных расходов и целого ряда текущих расходов, не отнесенных к первоочередным.

«Кредит-Рейтинг» обращает внимание на то, что слабая динамика наполнения государственного бюджета в первом квартале 2010 года (14,6% от запланированного на 2010 год объема доходной части) свидетельствует о сохранении в текущем бюджетном периоде трудностей при обеспечении сбалансированности государственных финансов.

«В 2010 году давление на расходную часть государственного бюджета будет оказывать необходимость продления антикризисных мероприятий», – отмечается в отчете.

Кроме того, по мнению аналитиков «Кредит-Рейтинга», нагрузка на расходную часть будет расти вследствие повышения социальных стандартов и, соответственно, роста расходов на финансирование бюджетной сферы и покрытие дефицита Пенсионного фонда. При этом сохраняется необходимость погашения кредиторской задолженности, накопившейся за предыдущий бюджетный период и осуществление возросших расходов на обслуживание государственного долга.

Начальник отдела муниципальных рейтингов Елена САМОЙЛОВА считает, что «в 2010 году, учитывая запланированный рост доходной и расходной части государственного бюджета (на 18,7% и 33,5% соответственно), сохранится проблема мобилизации ресурсов в бюджет в объемах, необходимых для выполнения государством своих функций и обязательств, в том числе в рамках осуществления антикризисной политики».

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 апреля, Верховная Рада Украины одним голосованием – в первом чтении и в целом – приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2010 год».