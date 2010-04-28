«Райффайзен Банк Аваль» решил не выплачивать дивиденды

Акционеры «Райффайзен Банка Аваль» на собрании 28 апреля т.г. приняли решение не выплачивать дивиденды по результатам деятельности банка в 2009 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, на собрании также был утвержден убыток банка за 2009 год на уровне 2,019 млрд. грн. Часть убытка банка будет покрыта за счет резервного фонда в размере 1,01 млрд. грн.

Также принято решение о переводе выпуска простых именных и привилегированных акций банка из документарной в бездокументарную форму.

Справка УНИАН. Акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2010 года активы банка составили 54,028 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 47,023 млрд. грн., обязательства – 48,579 млрд. грн., уставный капитал – 2,420 млрд. грн., собственный капитал – 5,449 млрд. грн.

В I квартале 2010 года «Райффайзен Банк Аваль» получил прибыль в размере 21,987 млн. грн. В 2009 году убыток банка составил 2,019 млрд. грн.

«Райффайзен Интернэшнл Банк-Холдинг АГ» (Австрия) владеет 95,93% акций «Райффайзен Банка Аваль».