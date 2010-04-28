«Универсал Банк» получил 101 тыс. грн. прибыли

ПАО «Универсал Банк» в I квартале текущего года получило 101 тыс. грн. прибыли, по сравнению с 30,063 млн. грн. убытка за соответствующий период 2009 года.

Об этом сообщается в газете «Голос Украины» от 28 апреля 2010 года.

Активы банка за отчетный период сократились на 5% и на 1 апреля 2010 года составили 8,664 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 3%, до 6,770 млрд. грн., обязательства – на 5%, до 7,835 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 0,3% - до 829,408 млн. грн. Уставный капитал банка в отчетном периоде оставался на уровне 1,038 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Универсал Банк» (Universal Bank) зарегистрировано в январе 1994 года, на сегодня занимает 25 место по объему активов из 181 банка, и входит в группу крупных банков Украины.

В 2009 году убыток банка составил 231 млн. грн.

EFG New Europe Holding (Нидерланды) владеет 99,961% акций «Универсал Банка».