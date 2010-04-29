ЕС предложил Украине новый формат сотрудничества

Еврокомиссия передала накануне Украине специальный документ, направленный на создание новой основы и атмосферы двухстороннего сотрудничества, сообщает ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на дипломатические источники

Шестистратичный документ содержит обращенное к Киеву требование проведения 18-ти реформ. Их реализация, по словам представителей ЕС, откроет путь для увеличения размеров помощи Киеву со стороны Евросоюза.

Реформы касаются политической, законодательной и экономической сфер, включая вопросы макроэкономики, финансовой и банковской систем, энергетического сектора, охраны окружающей среды, транспорта.

Подход Еврокомиссии состоит в том, что за выполнение Украиной каждого из пожеланий ЕС, Брюссель будет делать ответный шаг навстречу Киеву. Так, согласно документу, проведение реформы в целях обеспечения независимости судов может быть "вознаграждено" выделением 10 млн евро на нужды юридической системы Украины.

Значительное внимание в документе уделено проходящим по территории Украины газопроводам. Отмечается, что их модернизация способна обеспечить поступление "значительных инвестиций" из ЕС. При этом Брюссель особое значение придает прозрачности украинского газового рынка и условий работы на нем различных компаний.

Согласно полученной ИТАР-ТАСС информации, данный список фактически представляет собой свод требований ЕС к Украине для заключения соглашения об ассоциации. В Брюсселе не исключают, что данное соглашение может быть выработано и подписано в ближайшие 12 месяцев.

Как отмечают независимые аналитики, хотя соглашение об ассоциации, которое, в частности, предполагает отмену визового режима между ЕС и Украиной, и не закрывает полностью Киеву перспективу вступления в Евросоюз, однако отодвигает ее на неопределенное время.