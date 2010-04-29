В США готовят реформу Уолл-стрит

Республиканские сенаторы объявили, что больше не будут блокировать обсуждение самой важной реформы финансовой системы США за последние 80 лет, призванной ужесточить регулирование деятельности Уолл-стрит.

По словам главы сенатского комитета по вопросам банков Кристофера Додда, республиканцы "позволят провести дебаты по законопроекту об отчетности Уолл-стрит".

В течение трех дней подряд республиканцы блокировали всякие действия по вынесению законопроекта на суд сената.

И лишь когда демократы пригрозили провести в сенате внеочередную сессию по этому вопросу, которая затянулась бы на всю ночь, республиканцы сдались.

Правда, они настаивают, что добились от демократов важных компромиссов, в том числе отмены 50-миллиардного фонда, средства из которого предназначались для помощи в расчленении фирм, попавших в трудное положение.

И все же тот факт, что в среду сенаторы- республиканцы согласились перейти от переговоров за закрытыми дверями к публичному обсуждению реформы, многие считают победой демократов и лично президента США Барака Обамы.

"Время реформ"

Сам Обама выразил удовлетворение тем фактом, что предложения о реформах представлены к обсуждению, добавив, что американцы больше никогда не должны позволять проворачивать финансовые операции, подобные тем, что спровоцировали глобальный экономический кризис.

"Настало время для реформ", - сказал он в своей речи в Иллинойсе.

Обама предупредил, что выступит против любого законодательства, которое, по его мнению, написано под чрезмерным влиянием лоббистов от Уолл-стрит.

Как отмечает вашингтонский корреспондент Би-би-си Мадлен Моррис, многие разногласия между партиями все еще не решены: например, по вопросу о создании Бюро финансовой защиты потребителей в составе Федеральной резервной системы, которое имело бы полномочия для отслеживания денежных переводов между финансовыми структурами и их клиентами.

Однако по словам нашего корреспондента, общественность США широко поддерживает шаги по дальнейшему регулированию Уолл-стрит, и ожидается, что демократы и республиканцы в итоге договорятся по законопроекту.

При этом, добавляет Мадлен Моррис, до итогового голосования могут пройти многие месяцы.