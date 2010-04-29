В США готовят реформу Уолл-стрит
Самая важная за последние 80 лет
Республиканские сенаторы объявили, что больше не будут блокировать обсуждение самой важной реформы финансовой системы США за последние 80 лет, призванной ужесточить регулирование деятельности Уолл-стрит.
По словам главы сенатского комитета по вопросам банков Кристофера Додда, республиканцы "позволят провести дебаты по законопроекту об отчетности Уолл-стрит".
В течение трех дней подряд республиканцы блокировали всякие действия по вынесению законопроекта на суд сената.
И лишь когда демократы пригрозили провести в сенате внеочередную сессию по этому вопросу, которая затянулась бы на всю ночь, республиканцы сдались.
Правда, они настаивают, что добились от демократов важных компромиссов, в том числе отмены 50-миллиардного фонда, средства из которого предназначались для помощи в расчленении фирм, попавших в трудное положение.
И все же тот факт, что в среду сенаторы- республиканцы согласились перейти от переговоров за закрытыми дверями к публичному обсуждению реформы, многие считают победой демократов и лично президента США Барака Обамы.
"Время реформ"
Сам Обама выразил удовлетворение тем фактом, что предложения о реформах представлены к обсуждению, добавив, что американцы больше никогда не должны позволять проворачивать финансовые операции, подобные тем, что спровоцировали глобальный экономический кризис.
"Настало время для реформ", - сказал он в своей речи в Иллинойсе.
Обама предупредил, что выступит против любого законодательства, которое, по его мнению, написано под чрезмерным влиянием лоббистов от Уолл-стрит.
Как отмечает вашингтонский корреспондент Би-би-си Мадлен Моррис, многие разногласия между партиями все еще не решены: например, по вопросу о создании Бюро финансовой защиты потребителей в составе Федеральной резервной системы, которое имело бы полномочия для отслеживания денежных переводов между финансовыми структурами и их клиентами.
Однако по словам нашего корреспондента, общественность США широко поддерживает шаги по дальнейшему регулированию Уолл-стрит, и ожидается, что демократы и республиканцы в итоге договорятся по законопроекту.
При этом, добавляет Мадлен Моррис, до итогового голосования могут пройти многие месяцы.