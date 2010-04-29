Янукович подписал законы о бюджете

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2010 год” и Закон Украины “О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины”.

Об этом УНИАН сообщила заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН.

“Президент только что, перед отлетом с рабочим визитом в Беларусь, подписал эти законы”, - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля Верховная Рада Украины, несмотря на сопротивление депутатов от оппозиции, ратифицировала соглашение с РФ о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет – до 2042 года. Соглашение было ратифицировано через 6 дней после его подписания – 21 апреля – фактически без какого-либо обсуждения или экспертного анализа. За принятие соответствующего решения проголосовали 236 народных депутатов, несмотря на то, что Комитет ВР по иностранным делам принял решение рекомендовать парламенту не ратифицировать его, потому что данное соглашение является антиконституционным.

Через несколько минут, без рассмотрения, ВР приняла Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год».