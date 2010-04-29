НБУ ограничил банки в использовании переводов Western Union

Национальный банк Украины с 30 апреля этого года ограничил использование банками системы денежных переводов Western Union.

Об этом говорится в письме НБУ комбанкам, тестом которого располагает УНИАН.

В документе отмечается, что в соответствии с требованиями пункта 1.7 главы 1 Правил осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплате в Украине выплата перевода, который поступил в иностранной валюте, может быть осуществлена в гривне исключительно по желанию бенефициара (на основании его заявления).

На сегодняшний день технические аспекты программного комплекса системы Western Union настроены таким образом, что в случае, если платежной системой регламентируется выплата перевода в иностранной валюте в гривнях, то процедура осуществления такого перевода лишает бенефициара права выбора валюты к получению.

Также указывается, что НБУ неоднократно обращал внимание руководства компании «Вестерн Юнион Файненшл Сервисес Гмбх» в Украине и требовал доработать технические аспекты программного комплекса международной платежной системы Western Union для обеспечения осуществления в Украину переводов в иностранной валюте в рамках действующего законодательства Украины. На сегодняшний день требования Национального банка Украины не выполнены.

«Учитывая изложенное, обязываем банки с 30 апреля 2010 года прекратить до учета компанией «Вестерн Юнион Файненшл Сервисес Гмбх» требований Национального банка Украины осуществлять выплату переводов в гривнях, которые поступили на территорию Украины в иностранной валюте через международную платежную систему Western Union, в случае, если выплата перевода в гривнях отмечалась отправителем за пределами Украины», – говорится в письме НБУ комбанкам.