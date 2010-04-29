Рост ВВП по итогам 2010 г составит около 4%

Департамент экономического анализа и прогнозирования Национального банка Украины прогнозирует рост ВВП по итогам 2010 года на уровне около 4%, инфляцию – 12-13%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор департамента Александр ПЕТРИК в ходе российско-украинской финансово-экономической конференции, которая проходит в Киеве.

При этом он отметил, что позитивом в экономическом росте станет снижение цены импортируемого газа, а риски остаются традиционными – состояние ценовой конъюнктуры на внешних рынках для продукции отраслей украинского экспорта.

По словам А.ПЕТРИКА, департамент прогнозирует уровень инфляции по итогам марта текущего года в пределах показателя апреля текущего года.

Говоря о прогнозах на 2011-й год, он отметил, что, по оценкам департамента, рост ВВП составит около 5%, инфляция – около 10%.

Также говоря о недавно принятом Государственном бюджете Украины, А.ПЕТРИК отметил, что его макропоказатели намного реалистичнее по сравнению с теми, на которых формировался проект бюджета на текущий год предыдущим правительством.

Кроме того, он подчеркнул важность применения среднесрочного бюджетного планирования.

Справка УНИАН. Бюджет-2010 рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,083 трлн. грн., темпы роста ВВП – 3,7%, инфляция (декабрь к декабрю) – 13,1%, фонд оплаты труда – 338,9 млрд. грн.