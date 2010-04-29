Межбанк: к 12:00 котировки составили 7,9220/7,9260 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9185/7,9265, к 12:00 сузился спрэд – 7,9220/7,9260 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2704/0,2707, к 12:00 цены поднялись до 0,2708/0,2710. В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 29,2400 (-0,1230).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3205/1,3207, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4550/10,4695, к 12:00 цены ушли вверх – 10,4845/10,4935.