Банк России снизил ставки

Центробанк РФ не обманул ожидания экспертов и снизил в четверг процентные ставки на очередные 25 базисных пунктов, но впервые дал понять о скором приближении конца цикла смягчения денежно-кредитной политики, сообщает Рейтер

Совет директоров ЦБ принял решение понизить с 30 апреля 2010 года ключевые ставки на фоне снижения инфляции и неустойчивого восстановления экономики, в надежде повысить кредитную активность банков.

Ставка рефинансирования сокращена до нового исторического минимума в 8,00 процента годовых с 8,25 процента, ставка однодневного аукционного репо - до 5,25 процента с 5,50 процента.

Способствовала снижению низкая инфляция, которая на 26 апреля замедлилась в годовом выражении до 6,1 процента с 6,5 процента в марте.

Несмотря на положительные макроэкономические данные марта - о промпроизводстве, доходах населения, обороте розничной торговли - процесс восстановления экономики остается неустойчивым и нужно поддержать динамику внутреннего спроса, пишет ЦБ.

"В этих условиях принятое решение Банка России направлено в первую очередь на дальнейшее стимулирование повышения кредитной активности банковского сектора и, в конечном счете, повышение доступности заемных средств для реального сектора экономики", - пишет регулятор.