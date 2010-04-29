Королевская: Украина станет крупнейшим заемщиком МВФ

В случае получения кредита Международного валютного фонда в заявленных ранее размерах – до 20 млрд. долл., Украина станет крупнейшим заемщиком Фонда за последние два года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, такое мнение высказала глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя заявление вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО о том, что в рамках новой программы сотрудничества с МВФ, рассчитанной на 2,5 года, Украина может получить 19-20 млрд. долл.

По ее словам, в кризисный 2009-й год кредит МВФ позволил выжить украинской экономике и не допустить социального коллапса «Сегодня для того, чтобы кредиты не становились непосильной ношей для страны, их необходимо вкладывать в развитие, а не проедать», – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«В бюджете и так заложено «на проедание» более 3,8 млрд. долл. под кредиты МВФ, Всемирного Банка и выпуск еврооблигаций, а также 66,2 млрд. грн. за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа. А погасить в этом году запланировано всего 6,7 млрд. внешних и 17,1 млрд. грн. внутренних заимствований. С учетом привлечения 20 млрд. долл. по новой программе МВФ, мы собираемся брать в долг более чем в 10 раз больше, чем отдавать», – отметила глава комитета ВР.

Она считает, что Украине необходимо брать кредиты исключительно под конкретные проекты, как это делает ЕБРР. «Без разработанной программы реформ правительству не следует привлекать кредит МВФ, даже если речь идет о «заоблачных» 20 млрд. долл… Для начала необходимо разработать программу реформ, презентовать ее обществу, а уже потом привлекать под нее финансирование», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее мнению, прежде всего, необходимо развивать инфраструктурные проекты, что позволит повысить конкурентоспособность Украины в ближайшем будущем.

«Не следует забывать, что кредиты нужно возвращать – и возвращать с процентами. И думать об этом необходимо до получения кредита, а не после. Принятый бюджет на 2010 год не содержит ни одной новации, направленной на развитие экономики, поэтому остается открытым вопрос, из каких средств планируется возврат столь крупного долга в будущем?», – заявила глава комитета ВР.

Как сообщал УНИАН, в рамках новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом, рассчитанной на два с половиной года, Украина может получить кредит размером 19-20 млрд. долларов.

Справка УНИАН. Объем действующей двухлетней программы stand-by для Украины, начатой в ноябре 2008 года, составляет 16,4 млрд. долл., из которых более 11 млрд. долл. было выделено тремя траншами. Четвертый транш в 3,8 млрд. долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако он так и не был предоставлен в связи с политической нестабильностью в стране и отсутствием Государственного бюджета на 2010 год.

Миссия МВФ с 24 марта по 2 апреля находилась в Украине, где проводила переговоры с украинскими властями о продолжении сотрудничества. По словам вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО, Миссия МВФ продолжит работу в Украине в первой половине мая.