Межбанк: доллар по-прежнему на месте

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9185/7,9265, к 12:00 сузился спрэд 7,9220/7,9260. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9235/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк объявил о покупке долларов по курсу 7,9250.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2704/0,2707, к 12:00 цены поднялись до 0,2708/0,2710. К закрытию цены установились на уровне 0,2709/0,2710. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,2496 (-0,1134).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3205/1,3207, а к 15:00 выросли до 1,3252/1,3554. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4550/10,4695, к 12:00 цены ушли вверх -10,4845/10,4935. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5030/10,5090.