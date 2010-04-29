Довгий: бюджет Киева должен быть принят за основу

Уже до середины мая бюджет Киева должен быть принят за основу, заявил секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ сегодня на пленарном заседании Киевсовета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, по его словам, «мы планировали, что бюджет Киева будет принят в следующем месяце, 14 мая состоится его презентация, а 28 мая – принятие».

Поскольку Верховная Рада уже приняла государственный бюджет, который сегодня подписал Президент Украины, О.ДОВГИЙ призвал депутатов, несмотря на выходные, переходить к процессу формирования киевского бюджета уже сейчас.

По словам О.ДОВГОГО, количественные параметры бюджета-2010 не будут превышать бюджет 2009 года. «Однако нам удалось договориться об определенном уменьшении исключений из городского бюджета в государственный. Центральная власть в конечном итоге повернулась лицом к киевлянам, и в этом году мы получим более 800 миллионов гривен субвенций, которые будут направлены на финансирование крайне важных для киевлян и Киева объектов», - отметил он.

«Украина, и Киев здесь не исключение, находится в крайне тяжелых экономических условиях, - сказал О.ДОВГИЙ. – А это значит, что для того чтобы все мы достойно прошли этот сложный путь, нам вместе нужно будет чрезвычайно напряженно поработать над разработкой проекта бюджета и программой социально-экономического развития Киева на 2010 год».

По его словам, нужно, чтобы к 14 мая депутаты не просто представили проект бюджета, а вынесли на рассмотрение уже отработанный документ, который будет содержать минимальное количество замечаний и предложений и должен быть принят за основу.