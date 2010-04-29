"Универсал Банк" увеличит уставный капитал на 30%

"Универсал Банк" принял решение об увеличении уставного капитала на 30% - до 1,350 млрд. грн. Как говорится в пресс-релизе, переданном агентству УНИАН, такое решение было принято сегодня на собрании акционеров банка.

Согласно предоставленной информации, уставный капитал будет увеличен на суму не менее 312 млн. грн. путем уменьшения субординированного долга. Зачисление нового объема капитала ориентировочно произойдет во 2-м квартале 2010 года.

Как сообщалось, в мае 2009 года «Универсал Банк» привлек от материнской финансовой группы Eurobank EFG субординированный займ в размере 92,624 млн. долл. сроком на 10 лет.

Справка УНИАН. ПАО «Универсал Банк» (Universal Bank) зарегистрировано в январе 1994 года, на сегодня занимает 25 место по объему активов из 181 банка, и входит в группу крупных банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2010 года составили 8,664 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 6,770 млрд. грн., обязательства – 7,835 млрд. грн., собственный капитал - 829,408 млн. грн., уставный капитал - 1,038 млрд. грн.

«Универсал Банк» в I квартале 2010 года получил 101 тыс. грн. прибыли, в 2009 году убыток банка составил 231 млн. грн.

EFG New Europe Holding (Нидерланды) владеет 99,961% акций «Универсал Банка».