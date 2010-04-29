МВФ предоставит Украине 19 млрд. долларов кредита

Украина и Международный валютный фонд согласовали основную текстовую часть соглашения о сотрудничестве, согласно которому новая программа предусматривает выделение кредита объемом 19 млрд. долл. на 2,5 лет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО, об этом сообщил вице-премьер по итогам переговоров украинской делегации с руководством МВФ в Вашингтоне.

Он отметил, что переговоры прошли конструктивно.

«Предыдущую программу сотрудничества с Фондом сегодня нецелесообразно продолжать, поскольку она была направлена на преодоление кризиса, а нам нужно обсуждать среднесрочную перспективу. Идет разговор о программе экономического роста. И на это нужно направить все свои усилия», - отметил вице-премьер.

Для успешного сотрудничества с МВФ, сказал С.ТИГИПКО, чрезвычайно важным являются реальные шаги по реформированию экономики. «Нужно говорить о новом налоговом кодексе, который упростит налогообложение для бизнеса, нужно говорить о снижении налогов, дерегулировании, приватизации объектов, которыми государство руководит неэффективно. Серьезный блок реформ мы сейчас пытаемся заложить. Если это удастся, то это действительно прибавит оптимизм при рассмотрении вопроса по Украине Советом директоров МВФ», - заявил С.ТИГИПКО.

Он сообщил, что следующий раунд переговоров о продолжении сотрудничества Украины и МВФ состоится в Киеве в первой половине мая. «Уже 11 мая в Украину приедут эксперты Фонда по юридическим вопросам, а 17 мая - Миссия Европейского департамента МВФ», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, основными вопросами повестки дня майских встреч украинской делегации с представителями МВФ станут обсуждение реалистичности доходной части Государственного бюджета, сбалансирование финансов НАК «Нафтогаз Украины» и проведение структурных реформ в стране.

Если новая программа сотрудничества с МВФ будет подписана, то Украина может ожидать первый транш уже в июне, отметил С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация во главе с С.ТИГИПКО проводила переговоры, касающиеся подготовки новой программы сотрудничества, в США 24-27 апреля.