"Кредитпромбанк" не будет выплачивать дивиденды

"Кредитпромбанк" принял решение не выплачивать дивиденды за 2009 год.

Как говорится в сообщении пресс-службы, переданном агентству УНИАН, решение было принято 27 апреля 2010 года на итоговом собрании акционеров банка.

На собрании был утвержден финансовый отчет и результаты работы "Кредитпромбанка" за 2009 год.

Согласно обнародованному годовому отчету, убыток "Кредитпромбанка" в 2009 году составил 266,287 млн. грн.

В то же время, не сообщается о каких-либо кадровых изменения в руководстве банка.

Как сообщалось, согласно решениям общих собраний акционеров дивиденды не насчитывались и не выплачивались по итогам деятельности в 2007 и 2008 годах.

Справка УНИАН. ОАО "Кредитпромбанк" создано в 1997 году и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка и на 1 апреля 2010 года составили 13,069 млрд гривен, кредиты и задолженность клиентов - 11,8 млрд гривен, обязательства - 11,3 млрд гривен, уставный капитал - 1,838 млрд. грн., собственный капитал – 1,768 млрд. грн.

«Кредитпромбанк» в I квартале 2010 года получил прибыль 7,3 млн гривен, убыток банка в 2009 году составил 266,287 млн. грн.

Основными акционерами банка являются компания Homertron Trading Limited (Ирландия) – 34,0038%; гражданин Греции Константинос ПАПУНИДИС, прямое участие – 6,6929%, опосредованное – 72,5875%, компания Fintest Holding Limited (Кипр) – 38,5837%.