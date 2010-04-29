Чистая прибыль банка «Столица» увеличилась в 1600 раз

Чистая прибыль ПАО «Банк «Столица» в первом квартале т.г. увеличилась в 1600 раз, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, и на 1 апреля 2010 г. составила 17,861 млн. грн.

Об этом говорится в квартальном отчете банка, опубликованном в газете «Голос Украины» №74 от 24 апреля 2010 г.

Активы банка с начала года увеличились на 8% и на 1 апреля составили 212,703 млн. грн., обязательства сократились на 18% - до 197,889 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 0,6% - до 308,415 млн. грн., размер собственного капитала составил 14,814 млн. грн. против отрицательного показателя собственного капитала на конец 2009 г. в размере 45,048 млн. грн.

Уставный капитал банка в первом квартале увеличился на 34% и на 1 апреля составил 167,041 млн. грн.

Справка УНИАН. Банк «Столица» основан в 2004 году.

С 20 июля 2009 года Национальный банк назначил временную администрацию в ОАО «Банк «Столица» сроком на один год. Также был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на шесть месяцев – с 20 июля 2009 г. по 19 января 2010 года.

Валентин ИСАК владеет 91,279% акций банка (4,491% - опосредованно).