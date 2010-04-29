«VAB Банк» увеличил чистый убыток в 16 раз

ОАО «VAB Банк» в первом квартале т.г. увеличило чистый убыток в 16 раз, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, - до 106,7 млн. грн.

Об этом говорится в квартальном отчете банка, опубликованном в газете «Голос Украины» №74 от 24 апреля 2010 г.

Активы банка с начала года сократились на 4% и на 1 апреля составили 7,007 млн. грн., обязательства – на 3% - до 6,376 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 1% - до 6,088 млн. грн., собственный капитал – на 15% - до 630,609 млн. грн.

Размер уставного капитала банка в первом квартале не изменился и составляет 542,638 млн. грн.

Справка УНИАН. Всеукраинский акционерный банк («VAB Банк») на финансовом рынке Украины работает с 1992 года. С октября 2006 года входит в универсальную финансовую группу VAB Group.

По итогам 2009 года чистый убыток «VAB Банка» составил 381,738 млн. грн.

Крупнейшими акционерами банка на 1 апреля 2010 года являлись TBIF Financial Services N.V. (Нидерланды) (прямое участие – 63,0104%), ООО «Бауман-Трейд» (Киев) (прямое участие – 20,7085%), Сергей МАКСИМОВ (прямое участие – 14,4586%, опосредованное – 20,9305%) и Людмила МАКСИМОВА (прямое участие – 0,0542%, опосредованное – 14,4586%).