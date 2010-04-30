Госбанки не будут покрывать долги госмонополий

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ убежден, что государственные банки в условиях взвешенной, ответственной политики правительства в сфере государственных финансов станут образцом стабильности и доверия со стороны вкладчиков.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом Н. АЗАРОВ заявил во время встречи с коллективом «Укрэксимбанка».

Он также заверил, что правительство больше не допустит ситуации, когда ресурсы государственных банков с огромным риском для вкладчиков, для стабильности финансовых учреждений, тратились на бесперспективное, антиэкономическое погашение долгов государственных монополий, в частности, «Нафтогаза Украины».

Чтобы подтвердить свое убеждение в том, что госбанки станут образцом стабильности, Н. АЗАРОВ открыл в «Укрэксимбанке» персональный счет.

В Секретариате КМУ напоминают, что ранее глава правительства сообщал, что держит свои сбережения на счете в еще одном государственном банке - Ощадбанке, и не забирал их во время кризиса.