Украина должна учитывать ускоренный рост мировой экономики

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что Украина в своих планах развития должна учитывать фактор ускоренного роста мировой экономики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра.

«Общая экономическая перспектива улучшается. Очень быстро растут азиатские рынки, существенное оживление в США вызывает оптимизм инвесторов», - отметил С. ТИГИПКО

Он сообщил, что, по оценкам специалистов МВФ, главной разрушительной силой экономического роста в мире станут так называемые новые экономики - Россия, Бразилия, Индия, Китай, Турция. «К таким экономикам относится и Украина», - сказал С. ТИГИПКО.

Вместе с тем он считает, что при нынешней ситуации нужно учитывать не только динамику экономического роста, но и потенциальные угрозы. «По оценкам МВФ и Всемирного банка, основные риски сейчас составляют крупные дефициты бюджетов и большие объемы заимствований. Сейчас все страны будут пытаться максимально сократить дефицит бюджета, поскольку большой дефицит очень негативно влияет на настроения инвесторов», - отметил вице-премьер.

По его мнению, в этом контексте показателен пример Греции, которая испытывает трудности с заимствованиями на внешнем рынке.

Еще одним риском, который возникает во время динамичного экономического роста, С. ТИГИПКО считает приток спекулятивного капитала. Опасность «горячих денег» вице-премьер видит в том, что они могут дестабилизировать финансовые рынки развивающихся стран. Вместе с тем он уверен, что правительство будет учитывать эти факторы в своей деятельности.

По мнению С. ТИГИПКО, ситуация в мире будет способствовать быстрому преодолению Украиной последствий кризиса и поступлению инвестиций. «Экономический рост всегда сопровождается оживлением инвестиций, в которых сегодня нуждается Украина», - отметил С. ТИГИПКО.