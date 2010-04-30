Межбанк: котировки находятся на уровне 7,9205-7,9265 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9205/7,9265 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2719/0,2721, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5265/10,5385. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3292/1,3294 (четверг – 1,3205/1,3207).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 7,9250.