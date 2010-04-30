Межбанк: котировки находятся на уровне 7,9205-7,9265 грн./долл.
11:20, 30 апреля 2010Финансы
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Открытие торгов
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9205/7,9265 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2719/0,2721, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5265/10,5385. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3292/1,3294 (четверг – 1,3205/1,3207).
В четверг Нацбанк вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 7,9250.
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