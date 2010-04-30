«Укрэксимбанк» возглавил Удовиченко вместо Капустина

Председателем правления «Укрэксимбанка» вместо Виктора КАПУСТИНА назначен Николай УДОВИЧЕНКО, который до этого занимал должность заместителя председателя этого кредитно-финансового учреждения.

Об этом УНИАН сообщил секретарь наблюдательного совета «Укрэксимбанка» Андрей МАЙСНЕР.

По его словам, соответствующее решение было принято наблюдательным советом банка 27 апреля 2010 года.

Кроме того, заместителем председателя «Укрэксимбанка» назначен Юрий КОЛОБОВ.

Как сообщили УНИАН в «Ощадбанке», его правление возглавил Вячеслав КОЗАК вместо Анатолия ГУЛЕЯ.

Ранее В.КОЗАК возглавлял украинское представительство «Credit Suisse».

Справка УНИАН. АО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

В I квартале 2010 года прибыль банка составила 9,789 млн. грн., в 2009 году – 21 млн. грн.

ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

В I квартале 2010 года прибыль банка составила 190,601 млн. грн., в 2009 году – 693 млн. грн. 100% акций банка принадлежат государству.