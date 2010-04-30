Межбанк: доллар стоит на месте

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9205/7,9265, к 12:00 сузился спрэд – 7,9230/7,9260 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2719/0,2721, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2720/0,2721. В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 29,1300 (-0,1196).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3292/1,3294, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5265/10,5385, к 12:00 цены ушли вверх – 10,5310/10,5390.