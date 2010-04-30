Наличный курс доллара не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,91 грн./долл., продают – по 7,93 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 29 апреля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно повысился со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,42/10,54 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,35-10,49 грн./евро, по продаже – в пределах 10,50-10,60 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 29 апреля повысился на 0,2% и сегодня составляет 0,2647/0,2717 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2699-0,2850 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,91 грн./долл., продажи – 7,93 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно повысился со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,44/10,54 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,35-10,50 грн./евро, по продаже – в пределах 10,51-10,60 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 29 апреля также незначительно повысился и сегодня составляет 0,2655/0,2727 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2699-0,2850 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,88/7,94 грн., евро – 10,35/10,53 грн., рубль – 0,2200/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,88/7,935 грн., евро – 10,3210,60 грн., рубль – 0,2650/0,2730 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,89/7,935 грн., евро – 10,40/10,60 грн., рубль – 0,268/0,274 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 30 апреля, составляет: гривни к доллару США – 7,9259, к евро – 10,506573 к российскому рублю – 0,27061.