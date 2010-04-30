Еврозона выйдет окрепшей из финансового кризиса, охватившего Грецию. Как сообщает ПРАЙМ-ТАСС, такую точку зрения высказал сегодня министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле. "Мы преодолеем последствия кризиса и выйдем из него более крепкими, - отметил он. - Этот кризис в самом деле дает нам шанс". В.Шойбле сказал, что он "в эти дни не испытывает пессимизма".

Министр подчеркнул, что в процессе вывода Греции из кризиса речь о реструктурировании долга не идет. "Мы не говорим о реструктурировании", - подчеркнул он. Правительство ФРГ в настоящее время зондирует почву относительно готовности немецких банков внести добровольный вклад в расширение пакета помощи Афинам. "Если у кого-либо возникнет желание сделать что-то добровольно, никаких препятствий с нашей стороны не будет", - сказал он. В ходе переговоров о пакете помощи Греции речь идет прежде всего о том, чтобы обеспечить платежеспособность страны на ближайшие годы и предотвратить дефолт.

При этом В.Шойбле скептически отнесся к предложениям создать европейское рейтинговое агентство. "Я не уверен, что государственному институту будет под силу что-то сделать, - сказал он. - Ведь это не просто".