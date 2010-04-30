АКБ "Правэкс-Банк" начислил 270 тыс. грн. дивидендов за 2009 год (0,18 грн. на одну акцию номиналом 1 гривня) и направил их в Резервный фонд банка. Об этом говорится в отчете финучреждения за 2009 год, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

В отчете указывается, что такое решение было принято на собрании акционеров 6 апреля 2010 года. О других решениях не сообщается.

По итогам работы в 2008 году "Правэкс-Банк" также начислил 270 тыс. гривень дивидендов и направил их на формирование Резервного фонда.

Справка УНИАН. АКБ "Правэкс-Банк" создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2010 года составляли 7,372 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 5,329 млрд. грн., обязательства - 6,415 млрд. грн., уставный капитал - 1,562 млрд. грн., собственный капитал - 956,539 млн. грн.

В I квартале 2010 года "Правэкс-Банк№ получил убыток - 122 млн. грн., в 2009 году - 711 млн. грн.

Intesa Sanpaolo владеет 100% акций "Правэкс-Банка".