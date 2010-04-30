Межбанк: торги по доллару закрылись 7,9240/7,9250 грн.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9205/7,9265, к 12:00 сузился спрэд 7,9230/7,9260. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9240/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Нацбанк объявил о покупке долларов по курсу – 7,9250.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2719/21, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2720/21. К закрытию цены поднялись 0,2722/23. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,1459 (-0,1037).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3225/1,3330. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5265/10,5385, к 12:00 цены ушли вверх 10,5310/10,5390. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5495/10,5550.