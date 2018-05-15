Как Укргазбанк меняет руководство…

Смена власти спроектировалась не только на внешний курс страны, но и на внутренние рынки. Особый интерес вызывает финансовый, в частности банковский, сектор. Новое правительство меняет руководство государственных банков. Это касается как государственных финансовых монстров, так и тех бывших комбанков, в которые государство вошло как акционер, спасая их в период финансового кризиса. В целом, такая ротация топ-менеджмента - обычная процедура, но порой она переходит в разряд курьезов.

О необходимости заменить менеджмент «Родовид Банка», «Укргазбанка» и банка «Киев» с тем, чтобы со временем заняться подготовкой их к продаже, заявил в середине апреля вице-премьер-министр Сергей Тигипко.

«Часто там просто находились люди случайные, чрезвычайно плохо подготовленные. Я вообще думаю, что нам нужны там менеджеры, которые прошли школу в западных банках», - сказал он. С.Тигипко не исключил, что работу всех трех банков будет курировать один советник. Вполне логично - раз уж правительство взвалило на себя такую ношу, им и людей расставлять.

***10 июня 2009 года Кабинет министров Украины принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». В июле 2009 года Минфин стал владельцем 99,9721% акций «Родовид Банка». Доля государства в капитале «Укргазбанка» составила 84,21%. В капитале банка «Киев» государству принадлежит 99,93%.

В нашем случае речь пойдет об "Укргазбанке". На 28 апреля 2010 года было запланировано собрание его акционеров. В повестке дня указывались 23 вопроса, главный из них – смена состава наблюдательного совета.

***ПАО АБ "Укргазбанк" (Киев) создано в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины. Активы банка на 1 апреля 2010 года составили 14,171 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,819 млрд. грн., обязательства – 12,360 млрд. грн., уставный капитал - 5,7 млрд. грн., собственный капитал – 1,812 млрд. грн. "Укргазбанк" в I квартале 2010 года получил прибыль 2,364 млн. грн., в 2009 году - убыток 4,4 млрд. гривен. По результатам докапитализации "Укргазбанка" при участии государства Министерство финансов является владельцем 87,72% акций банка.

После того, как государство в минувшем году стало собственником банка, набсовет был сформирован в составе семи человек, его возглавил Олег Дубина. В большей части НС был представлен работниками Минфина и «Нафтогаза». Именно в связи со сменой правительства уже в 2010 году возникла необходимость переизбрать наблюдательный совет. В целом, рутинное мероприятие…

Как только началось собрание, представитель регистратора «Регистратор-капитал» заявил, что по решению суда ему запрещено предоставлять реестр акционеров. Курьезность ситуации заключается в том, что, по неофициальной информации, владельцами «Регистратор-капитала» являются экс-владельцы банка Василий Горбаль и Алексей Омельяненко. В результате, представитель Минфина оказался в «подвешенном» положении. У него была доверенность о праве голосовать акциями в объеме 87,71%, но при этом он был лишен возможности реализовать свои полномочия.

Председатель правления банка Александр Морозов попытался решить проблему путем составления реестра в процессе собрания. Но против выступили «старые» акционеры во главе с А.Омельяненко. Дискуссия закончилась переносом собрания на 29 апреля.

Но и следующий день был для акционеров не лучшим. Несмотря на то, что на собрании присутствовали и представители Минфина, и Нацбанка, и даже сотрудники СБУ, которые пытались «помочь» разобраться в положении дел, его провести не удалось.

Конфликт явно вышел из-под контроля. Фактически члены счетной комиссии стали заложниками ситуации. С одной стороны, они обязаны были зарегистрировать представителя Минфина как акционера, с другой, сделать это было невозможно, так как регистратор не предоставлял реестр.

По неофициальной информации, все дело в том, что В.Горбаль и А.Омельяненко хотят вернуть контроль над банком. Для этого их представителям нужно занять большинство мест в наблюдательном совете, дабы иметь возможность назначить лояльного к «старым» акционерам руководителя банка. Поговаривают, что им может стать один из заместителей А.Морозова - Сергей Науменко или Сергей Мамедов, или Елена Дмитриева. Но у представителя Минфина были совершенно иные инструкции - в НС, состав которого расширят до 13 членов, должны войти только 2 ставленника «старичков», остальные – от Минфина и НБУ. Таким образом, можно предположить, что банк будет под контролем Федора Ярошенко (нынешнего министра финансов - ред.), что явно не устраивает ни В. Горбаля, ни А.Омельяненко. Это и спровоцировало конфликт.

По мнению ряда акционеров, перенос собрания предоставляет В.Горбалю время для переговоров с Ярошенко относительно участия последнего в управлении банком. Остается дождаться результата…

Николай Господарец (для УНИАН)