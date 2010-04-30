Самая лучшая страна - Германия

СМИ Германии с понятным удовлетворением публикуют итоги опроса, проводившегося по заказу всемирной социологической службы BBC с целью выявить страну с самым положительным имиджем. С 30.11.2009 по 16.02.2010 около 30 тысяч респондентов из 28 стран мира по телефону и в личных интервью рассказывали о своих предпочтениях, сообщает k2kapital.

По итогам глобального опроса самой позитивной страной мира оказалась Федеративная Республика Германия. Она получила положительные оценки примерно 59% опрошенных.

При этом, наиболее привлекательный образ Германии сложился у жителей Франции и Южной Кореи (84% и 82% соответственно) а меньше всего эту страну любят в Турции, Индии и Пакистане (33,22 и 22 % соответственно)

Следом за Германией в пятерку самых позитивных стран мира вошли Япония (53%),Великобритания (52%), Канада (51%), Франция (49%). На Европейский Союз позитивно смотрят 53 %

Имидж России оценили как положительный около 30% опрошенных.