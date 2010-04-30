Нацбанк повысил курс евро
19:42, 30 апреля 2010Финансы
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Курсы валют НБУ на 5 мая
Официальный курс НБУ на 05.05.10100 USD – 792.5900 (30 апреля – 792.5900)
100 EUR – 1055.3336 (30 апреля – 1050.6573)
10 RUR – 2.7187 (30 апреля – 2.7061)
Учетные курсы банковских металлов на 05.05.10
за 10 тройских унций (грн.)
959 XAU 10 Золото - 93149.14 (30 апреля - 92733.03)
961 XAG 10 Серебро - 1475.80 (30 апреля - 1438.55)
962XPT10Платина-137672.88 (30 апреля-136404.74)
964XPD10Палладий-43671.71(30 апреля-43275.41)
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