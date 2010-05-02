Глава АП Лёвочкин получил почти 12 млн. грн. дохода

Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН в 2009 году получил 11 млн. 923 тыс. 371,69 грн. совокупного дохода. Об этом говорится в его декларации о доходах, которая есть в распоряжении УНИАН.

В том числе дивиденды, проценты, роялти составили 175 тыс. 341,24 грн., заработная плата – 198 тыс. 030,45 грн., другие доходы – 11 млн. 550 тыс. грн.

С.ЛЁВОЧКИН в прошлом году израсходовал на содержание имущества 15 тыс. 498 грн.

В частной собственности главы АП находятся земельные участки общей площадью 1300 кв. м, квартира площадью 178,5 кв. м.

При этом в декларации отсутствуют сведения о наличии в частной собственности автомобилей или других транспортных средств.

Номинальная стоимость приобретенных С.ЛЁВОЧКИНЫМ ценных бумаг в 2009 г. составляет, согласно декларации, 50 тыс. 525 грн., в том числе за рубежом – 50 тыс. 500 грн. Сумма денежных средств на счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях – 538 тыс. 726,7 грн.