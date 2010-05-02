Греция согласилась проводить жесткие реформы в обмен на кредитную помощь Европейского Союза и Международного валютного фонда.

Об этом сегодня сообщил премьер-министр Греции Йоргос ПАПАНДРЕУ на экстренном заседании греческого правительства, передает РИА «Новости».

По его словам, реформы затронут работающих в государственном секторе людей и потребуют от граждан "больших жертв".

"Мы утверждаем соглашение о беспрецедентном пакете поддержки в обмен на беспрецедентные усилия греков", - сказал Й.ПАПАНДРЕУ.

Он напомнил, что Греция оказалась на грани дефолта из-за невозможности рефинансировать свой 300-миллиардный долг рыночным путем.

На срочных переговорах с ЕС и МВФ было достигнуто предварительное решение о многомиллиардных кредитах Афинам в обмен на жесткие антикризисные меры в экономике.

Й.ПАПАНДРЕУ выразил сожаление, что Евросоюз не оказал Греции поддержки раньше.