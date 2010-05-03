МВФ и Евросоюз помогут Греции

Международный валютный фонд и Европейский Союз совместно окажут Греции антикризисную помощь на общую сумму около 110 млрд. евро.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Доминика СТРОСС-КАНА, которое он сделал совместно с еврокомиссаром по валютной и экономической политике Олли РЕНОМ.

Массированная финансовая поддержка, по их мнению, поможет Греции преодолеть нынешний острый финансово-экономический кризис. Вместе с тем, Д.СТРОСС-КАН предупредил, что "начальный период будет трудным" и неизбежно будет сопряжен с сокращением бюджетных ассигнований на выплату пенсий и зарплат. В его совместном заявлении с О.РЕНОМ также указывается, что ожидать "мгновенного поворота" к лучшему в экономической ситуации в Греции не приходится.

Конкретных прогнозов по развитию ситуации документ не содержит. Д.СТРОСС-КАН лишь выразил надежду на то, что к 2013 году удастся переломить динамику роста госдолга в процентах к ВВП, и что еще через год бюджетный дефицит будет сокращен до уровня менее 3% ВВП.