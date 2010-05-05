Котировки на межбанке неизменны

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9180/7,9265 грн./долл., цены на российскую валюту упали – 0,2663/0,2666 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,2465/10,2690 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2942/1,2944 долл./евро (пятница, 30 апреля, - 1,3292/1,3294 долл./евро).

В пятницу, 30 апреля, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 7,925 грн./долл.