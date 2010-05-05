Минимальная зарплата будет применяться в почасовом размере

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял постановление «Об определении и применении минимальной заработной платы в почасовом размере».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь премьер-министра Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

«Это норматив, который в большей степени защищает права наемных работников», - заметил В.ЛУКЬЯНЕНКО.

Кроме того, по его словам, Кабмин принял постановление, которым определяется порядок пересчета пенсий и социальной помощи инвалидам, детям-инвалидам и инвалидам с детства, начиная с 1 января 2010 года.