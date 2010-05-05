Правительство Греции подготовило проект законодательства, необходимый для получения помощи от Международного валютного фонда и стран-членов зоны евро.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Греции, текст которого передан агентству УНИАН.

Проект законодательства представляет собой трехлетнюю экономическую и финансовую программу, разработанную правительством Греции вместе с Еврокомиссией, Европейским центральным банком и МВФ.

Кроме того, законодательством предусмотрен ряд мероприятий, которые будут иметь немедленный эффект. Среди таких мероприятий – увеличения НДС на 2%, увеличение акцизов на нефть, табак и алкоголь, а также дальнейшее уменьшение зарплат и пенсий в публичном и частном секторах.

В сообщении отмечается, что эта трехлетняя программа является необходимой предпосылкой для получения Грецией на протяжении последующих трех лет финансовой помощи в сумме 110 млрд. евро, из которых 30 млрд. евро предоставит МВФ, 80 млрд. евро – страны-члены зоны евро в виде двусторонних кредитов.

В сообщении также отмечается, что правительство надеется достичь дефицита бюджета на уровне менее, чем 3% ВВП в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Греция официально попросила страны-члены Евросоюза о помощи.

11 апреля страны-члены зоны евро одобрили заявление в поддержку Греции, в котором выразили готовность предоставить Греции около 30 млрд. евро в виде двусторонних кредитов в течение этого года.

Заявлением также предусматривалась возможность создания программы помощи, рассчитанной на 3 года.

26 марта лидеры стран-членов зоны евро договорились сформировать пакет помощи Греции совместно с МВФ для поддержки стабильности евро.

Греция завершила 2009 год с дефицитом бюджета в 12,7% ВВП. В середине января 2010 года Греция предложила план уменьшения дефицита бюджета, который, в частности, предусматривает уменьшение дефицита в 2010 году на 4% ВВП. Этот план был утвержден Советом министров по вопросам экономики и финансов ЕС 16 февраля 2010 года.