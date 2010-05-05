Нужны территории со специальным экономическим режимом

Привлечение инвестиций для стимулирования развития депрессивных регионов невозможно без создания территорий со специальным экономическим режимом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, такое мнение высказала глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя внесенный в Верховную Раду законопроект «О территориях перспективного развития».

По ее мнению, законодательное внедрение инструмента территорий перспективного развития позволит реанимировать бизнес-активность в регионах, демонстрирующих экономический спад. «Повысить инвестиционную привлекательность таких регионов можно только за счет предоставления определенных льгот инвесторам, вкладывающим в них средства. В противном случае отток населения в крупные города продолжится, и через два десятка лет мы получим дюжину крупных мегаполисов, вокруг которых будут сотни «мертвых городов» и зоны сплошной бедности. Нельзя допустить реализации такого сценария», - полагает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Вместе с тем, законопроектом более четко прописаны механизмы функционирования таких территорий и контроля деятельности на них, что упреждает риски превращения их в СЭЗ «старого образца». «В частности, согласно законопроекту, инвестиционные проекты, реализуемые на территории перспективного развития в пределах специальной таможенной зоны, должны иметь исключительно производственную и экспортную направленность», – заявила она.

«На сегодняшний день в мире через различные свободные экономические зоны проходит до 25% мирового товарооборота. Поэтому мы не можем оставаться в стороне и игнорировать экономические перспективы привлечения иностранного капитала через такой инструментарий», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее словам, создание таких территорий повысит уровень занятости населения, доходов рабочих, доходов в бюджет, будет способствовать развитию инфраструктуры региона.

По словам главы комитета ВР, внедрение аналогов территорий перспективного развития позитивно отразилось на региональном развитии ряда стран. В частности, речь идет о Китае, ряде стран Европы и Юго-Восточной Азии, где на долю этих механизмов приходится до 10% ежегодного роста ВРП.

Справка УНИАН. Законопроект «О территориях перспективного развития» (№6352) устанавливает порядок определения, функционирования территорий перспективного развития по критериям и показателям, определенным Кабинетом Министров, а также условия осуществления хозяйственной деятельности по реализации инвестиционных проектов на них. Законопроект предусматривает: внедрение на срок 10 лет таможенного режима специальной таможенной зоны на части территории перспективного развития, которое определяется отдельным решением Кабмина для каждой такой территории; отмену сертификации товаров, которые ввозятся на территорию специальной таможенной зоны; освобождение от налогообложения прибыли, полученной от реализации инвестиционных проектов, на срок 10 лет с момента осуществления первой экспортной операции и т.д.