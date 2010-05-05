Кабмин выплатил около 5 млрд. грн. в апреле по внутренним долгам

Правительство Украины в апреле текущего года по внутренним долгам выплатило около 5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«В апреле мы не только выплатили около 5 млрд. грн. по долгам предыдущего правительства, чего, кстати, хватило бы на повышение пенсий в полтора раза, но и полностью профинансировали все бюджетные расходы и расходы на празднование Дня Победы», - сказал Н.АЗАРОВ.