Госдолг Украины вырос на 3,26%

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 марта 2010 года составил 327 млрд. 219 млн. 320,11 тыс. грн., или 41 млрд. 289 млн. 504,12 тыс. долл., что на 3,26% больше, чем на конец 2009 года.

Об этом сказано в сообщении Министерства финансов Украины, размещенном на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, рост госдолга произошел в основном за счет превышения поступлений средств от выпуска облигаций внутреннего государственного займа над погашением государственного внутреннего долга.

В частности, государственный и гарантирован государством внешний долг на конец марта составил 204 млрд. 553 млн. 294,66 тыс. грн. (62,51% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 25 млрд. 811 млн. 141,28 тыс. долл. Сумма государственного и гарантированного государством внутреннего долга на 31 марта т.г. составила 122 млрд. 666 млн. 25,45 тыс. грн. (37,49%), или 15 млрд. 478 млн. 362,84 тыс. долл.

Государственный долг Украины на отчетную дату составил 239 млрд. 799 млн. 521,09 тыс. грн. (73,28%), или 30 млрд. 258 млн. 614,65 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 131 млрд. 183 млн. 903,64 тыс. грн. (40,09%), или 16 млрд. 553 млн. 173,96 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 108 млрд. 615 млн. 617,45 тыс. грн. (33,19%), или 13 млрд. 705 млн. 440,69 тыс. долл.

При этом государственный внешний долг уменьшился на 4 млрд. 742 млн. 326,05 тыс. грн. (3,49%), государственный внутренний долг – увеличился на 17 млрд. 545 млн. 540,68 тыс. грн. (19,27%).

Гарантированный государством долг Украины составил 87 млрд. 419 млн. 799,02 тыс. грн. (26,72%), или 11 млрд. 30 млн. 889,47 тыс. долл., в том числе гарантированный внешний долг – 73 млрд. 369 млн. 391,02 тыс. грн. (22,42%), или 9 млрд. 257 млн. 967,32 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 14 млрд. 50 млн. 408 тыс. грн. (4,29%), или 1 млрд. 772 млн. 922,15 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины на отчетную дату уменьшился на 2 млрд. 468 млн. 506,92 тыс. грн. (2,75%), что связано как со снижением курса евро к гривне, так и с превышением выплат на погашение гарантированного государством долга над суммой заимствований.