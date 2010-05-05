Азаров считает, что в Украине произошла финансовая стабилизация

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что в Украине на сегодняшний день уже произошла финансовая стабилизация.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на брифинге.

«Финансовая ситуация стабилизировалась. Несмотря на тяжелейшие проблемы, мы знаем, как дальше двигаться, и движемся», - сказал он.

Премьер-министр отметил, что по итогам апреля на 100% профинансированы все расходные статьи, а также профинансированы все разовые выплаты ветеранам ко Дню Победы.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня также заявил, что правительство Украины в апреле текущего года по внутренним долгам выплатило около 5 млрд. грн.

«В апреле мы не только выплатили около 5 млрд. грн. по долгам предыдущего правительства, чего, кстати, хватило бы на повышение пенсий в полтора раза, но и полностью профинансировали все бюджетные расходы и расходы на празднование Дня Победы», - сказал он.