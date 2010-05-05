Азаров: Кабмин намерен заняться восстановлением средств

Кабинет Министров Украины намерен заняться восстановлением средств, которые были «бездарно растрачены» правительством Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что в апреле правительство по внутренним долгам уплатило около 5 млрд. грн.

«Впереди задача не менее тяжелая – это восстановить бездарно растраченные деньги экологического фонда – 3 млрд. грн., восстановить растраченные деньги ипотеки – 1 млрд. 700 тыс. грн. Это уже 4,7 млрд. грн. Вернуть долги тем инвесторам, которые вложили свои деньги при приватизации ОПЗ – 800 млн. грн. Это уже 5,5 млрд. грн. И почти 5 млрд. грн. опять заплатить долгов. И все это нужно сделать за май», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он еще раз напомнил о необходимости привлечения к уголовной ответственности виновных в разбазаривании средств во время работы прежнего правительства.

«Тем спасителям отчизны хорошо бы "ховаться" от следователей, которые должны были бы допросить их. Я имею в виду все эти комитеты спасения и т.д. Наспасали страну…», – сказал Н.АЗАРОВ.