Доллар снова на месте

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9180/7,9265 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9210/7,9260 грн./долл. Торги закрылись на уровне 7,9200/7,9250 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины объявил о покупке долларов по курсу 7,925 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2663/0,2666 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2663/0,2664 грн./рубль. К закрытию торгов цены поднялись до 0,2767/0,2768 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 29,76 рублей за доллар (+0,33).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2920/1,2995 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2465/10,2690 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,2645/10,2750 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне снизились до 10,2385/10,2490 грн./евро.