«VAB Банк» увеличит уставный капитал

Акционеры «VAB Банка» приняли решение увеличить уставный капитал на 385 млн. грн. – до 928 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, размещенном на его официальном сайте.

Согласно сообщению, соответствующее решение акционеры банка приняли на общем собрании 28 апреля 2010 года.

Кроме того, согласно требованиям Закона «Об акционерных обществах», было принято решение преобразовать банк из открытого в публичное акционерное общество.

Также акционеры на собрании утвердили наблюдательный совет «VAB Банка» в составе Ниссима ЗАРФАТИ, Иво Георгиева АЛЕКСАНДРОВА, Ицхака Моше КАНЕСА и председателя наблюдательного совета Сергея МАКСИМОВА.

Справка УНИАН. Всеукраинский акционерный банк («VAB Банк») на финансовом рынке Украины работает с 1992 года. С октября 2006 года входит в универсальную финансовую группу VAB Group.

На 1 апреля 2010 года активы банка составили 7,007 млн. грн., обязательства – 6,376 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов – 6,088 млн. грн., собственный капитал – 630,609 млн. грн., уставный капитал – 542,638 млн. грн.

В первом квартале т.г. «VAB Банк» увеличил чистый убыток в 16 раз по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 106,7 млн. грн.

По итогам 2009 года чистый убыток «VAB Банка» составил 381,738 млн. грн.

На 1 апреля 2010 года крупнейшими акционерами банка являлись TBIF Financial Services N.V. (Нидерланды), прямое участие – 63,0104%, ООО «Бауман-Трейд» (Киев), прямое участие – 20,7085%, Сергей МАКСИМОВ, прямое участие – 14,4586%, опосредованное – 20,9305% и Людмила МАКСИМОВА, прямое участие – 0,0542%, опосредованное – 14,4586%.