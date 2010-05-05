Главное на 5 мая (вечер)

Новости ТЭК

Правительство Российской Федерации утвердило ставки таможенной пошлины на газ, поставляемый в Украину на 2010 и 2011-2019 гг. Соответствующее постановление от 30 апреля 2010 г. №291 «О ставках вывозных таможенных пошлин при поставках газа с территории Российской Федерации на территорию Украины», опубликовано на сайте Правительства РФ.

Документом определено, что «при уровне контрактной цены газа природного в газообразном состоянии (в долларах США за 1 тыс. куб. м) с учетом низшей теплотворной способности (Рх) ниже 100/Тр - в размере 0 процентов, где Тр - действующая ставка вывозной таможенной пошлины на газ природный в газообразном состоянии в процентах, установленная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2006 г. № 795 «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», деленная на 100 процентов; а при уровне Рх, равном или превышающем 100/Тр, - в размере, равном Тр х Рх - 100 (в долларах США за 1 тыс. куб. м)». Такой расчет пошлины будет действовать при поставках природного газа в газообразном состоянии с территории Российской Федерации на территорию Украины в объеме до 30 млрд. куб. м в год в 2010 году и до 40 млрд. куб. м в год с 2011 по 2019 год (включительно).

В отношении объема газа, поставляемого из РФ в Украину свыше 30 млрд. куб. м в год в 2010 году и свыше 40 млрд. куб. м в год с 2011 по 2019 год (включительно), применяются ставки вывозных таможенных пошлин, утвержденные постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2006 года № 795.

Пошлина применяется с 1 апреля 2010 года.

НАК «Нафтогаз Украины» перечислила ОАО «Газпром» более 419 млн. долларов США за поставленный в апреле 2010 года природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК.

В сообщении отмечается, что в соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между «Нафтогазом» и «Газпромом» 21 апреля т.г. в Харькове, цена импортированного в апреле природного газа определялась с учетом скидки в размере 100 долл. США за 1000 куб. м.

«Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ежемесячно своевременно и в полном объеме рассчитывается из ОАО «Газпром» за поставки природного газа, подтверждая свою репутацию надежного и предсказуемого партнера», – подчеркивается в сообщении пресс-центра.

Украина и Россия отказались от условия «бери или плати» при поставках российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Я скажу такую деталь, на которую не обратили внимания средства массовой информации за этим шумом, – что мы что-то продали, что мы уступили. Мы отказались от формулы «бери или плати», смодернизировали договор, но пока не сумели убедить российских партнеров в том, что формула, которую ТИМОШЕНКО, абсолютно не думая, подписала, формула, к большому сожалению, в условиях роста цены на нефть приводит к постоянному увеличению цены на газ», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что использование этого условия было невыгодно Украине.

Кроме того, Н.АЗАРОВ сообщил, что правительства Украины и России договорились создать рабочую группу по изучению вопроса, касающегося объемов транзита российского газа по территории Украины.

Украина начнет избавляться от запасов высокообогащенного урана для его переработки в низкообогащенный уже в этом году.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции по обзору выполнения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передает РИА «Новости».

"В качестве первого шага мы изымем уже в этом году значительную часть наших запасов для переработки его в низкообогащенный уран с целью использования в украинских ядерных исследовательских центрах", - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он также напомнил, что избавляться от высокообогащенного урана Киев будет в случае получения "достаточного международного содействия".

Глава МИД Украины подчеркнул, что этот добровольный шаг Киева свидетельствует о том, что его страна "серьезно относится к проблемам нераспространения и разоружения". Он также призвал другие страны, обладающие запасами обогащенного урана, последовать примеру Украины.

Прогнозная оптовая цена электроэнергии на Оптовом рынке электроэнергии в Украине в 2010 году вырастет 15%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Сергей ТИТЕНКО.

"Оптовая цена на электроэнергию вырастет на 15% (декабрь 2009 года к декабрю 2010 года)", – сказал он

По словам председателя НКРЭ, такое увеличение цены будет заложено в прогнозный баланс электроэнергии и топлива на 2010 год.

Также С.ТИТЕНКО сообщил, что баланс планируется окончательно утвердить 12 мая.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ увеличила прогнозную оптовую цену электроэнергии на май 2010 года на 4,3% по сравнению с установленной для апреля – до 474,19 грн. за МВт/ч.

На протяжении марта и апреля т.г. прогнозная оптовая цена на электроэнергию не изменялась и была зафиксирована на февральском уровне – 454,64 грн. за МВт/ч.

С начала 2010 года прогнозная ОРЦ выросла на 7,4% – с 441,4 до 474,19 грн. за МВт/ч.

За 2009 год уровень прогнозной оптовой цены вырос на 8,7% – с 395,17 грн., установленных для января, до 428,55 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

Финансы

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 марта 2010 года составил 327 млрд. 219 млн. 320,11 тыс. грн., или 41 млрд. 289 млн. 504,12 тыс. долл., что на 3,26% больше, чем на конец 2009 года.

Об этом сказано в сообщении Министерства финансов Украины, размещенном на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, рост госдолга произошел в основном за счет превышения поступлений средств от выпуска облигаций внутреннего государственного займа над погашением государственного внутреннего долга.

В частности, государственный и гарантирован государством внешний долг на конец марта составил 204 млрд. 553 млн. 294,66 тыс. грн. (62,51% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 25 млрд. 811 млн. 141,28 тыс. долл. Сумма государственного и гарантированного государством внутреннего долга на 31 марта т.г. составила 122 млрд. 666 млн. 25,45 тыс. грн. (37,49%), или 15 млрд. 478 млн. 362,84 тыс. долл.

Государственный долг Украины на отчетную дату составил 239 млрд. 799 млн. 521,09 тыс. грн. (73,28%), или 30 млрд. 258 млн. 614,65 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 131 млрд. 183 млн. 903,64 тыс. грн. (40,09%), или 16 млрд. 553 млн. 173,96 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 108 млрд. 615 млн. 617,45 тыс. грн. (33,19%), или 13 млрд. 705 млн. 440,69 тыс. долл.

При этом государственный внешний долг уменьшился на 4 млрд. 742 млн. 326,05 тыс. грн. (3,49%), государственный внутренний долг – увеличился на 17 млрд. 545 млн. 540,68 тыс. грн. (19,27%).

Гарантированный государством долг Украины составил 87 млрд. 419 млн. 799,02 тыс. грн. (26,72%), или 11 млрд. 30 млн. 889,47 тыс. долл., в том числе гарантированный внешний долг – 73 млрд. 369 млн. 391,02 тыс. грн. (22,42%), или 9 млрд. 257 млн. 967,32 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 14 млрд. 50 млн. 408 тыс. грн. (4,29%), или 1 млрд. 772 млн. 922,15 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины на отчетную дату уменьшился на 2 млрд. 468 млн. 506,92 тыс. грн. (2,75%), что связано как со снижением курса евро к гривне, так и с превышением выплат на погашение гарантированного государством долга над суммой заимствований.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,90 грн./долл., продают – по 7,93 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 4 мая, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 2,1% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,20 грн./евро, продажи – на 1,2% - до 10,41 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,10-10,35 грн./евро, по продаже – в пределах 10,29-10,62 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 4 мая понизился на 1% и сегодня составляет 0,2621 грн./рубль, продажи – 0,5% - до 0,2703 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2580-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2690-0,2800 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,91 грн./долл., продажи – 7,93 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 1,9% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,23 грн./евро, продажи – на1,6% - до 10,37 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,18-10,35 грн./евро, по продаже – в пределах 10,29-10,58 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы понизился на 0,6% по сравнению с 4 мая и сегодня составляет 0,2634 грн./рубль, продажи – на 0,75 – до 0,2708 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2690-0,2800 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,86/7,94 грн., евро – 10,35/10,58 грн., рубль – 0,2200/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,87/7,94 грн., евро – 10,32/10,70 грн., рубль – 0,2640/0,2730 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,89/7,935 грн., евро – 10,40/10,60 грн., рубль – 0,268/0,274 грн.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9180/7,9265 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9210/7,9260 грн./долл. Торги закрылись на уровне 7,9200/7,9250 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины объявил о покупке долларов по курсу 7,925 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2663/0,2666 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2663/0,2664 грн./рубль. К закрытию торгов цены поднялись до 0,2767/0,2768 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 29,76 рублей за доллар (+0,33).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2920/1,2995 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2465/10,2690 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,2645/10,2750 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне снизились до 10,2385/10,2490 грн./евро.

(УНИАН)