Межбанк: доллар 7,9170/7,9260 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9170/7,9260 грн./долл., цены на российскую валюту упали – 0,2616/0,2619 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,1115/10,1295 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,2779/1,2781 долл./евро (среда, 5 мая, - 1,2942/1,2944 долл./евро).

В среду, 5 мая, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 7,925 грн./долл.