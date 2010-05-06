Курс евро в Украине может снизиться до 9,50-9,60 грн./евро

В ближайшей перспективе евро в мире не имеет тенденций к укреплению, до конца года курс европейской валюты в Украине может снизиться до 9,50-9,60 грн./евро. Такое мнение УНИАН высказал руководитель информационно-аналитического центра «FOREX CLUB» Николай ИВЧЕНКО.

По его словам, курс евро падает в мире из-за проблем в Греции. «За последние три дня евро упало в мире на 3,6% - до 1,2865 долл./евро», - отметил он. Н.ИВЧЕНКО также сообщил, что ключевой датой по динамике евро будет 19 мая, когда Греция должна будет выплатить 50 млрд. евро по внешним долгам. Если до этого времени Греции не будет предоставлена финансовая помощь от Европейского Союза и Международного валютного фонда, то она вынуждена будет пойти на дефолт. «Однако, скорее всего, Греция получит помощь от ЕС и МВФ», - считает Н.ИВЧЕНКО.

По мнению эксперта, в таком случае евро остановит резкое падение, однако роста курса европейской валюты не будет. В то же время возникнет вопрос долгосрочного прогноза по курсу евро, поскольку, предоставляя Греции финансовую помощь, МВФ будет контролировать проведение реформ в стране, в частности по снижению дефицита бюджета. Многие эксперты и спекулянты сомневаются, что Греция сумеет в ближайшие 2-3 года, на сколько рассчитана программа помощи, провести данные реформы, поэтому продают евро.

Кроме того, как рассказал Н.ИВЧЕНКО, возможно, что в ближайшее время с подобными проблемами столкнется Португалия и также вынуждена будет обращаться за помощью, что также не будет способствовать укреплению европейской валюты. Поэтому позитивных тенденций в долгосрочной перспективе по укреплению евро нет. К концу года евро может подешеветь до 1,2 долл./евро, в Украине – до 9,50-9,60 грн./евро, отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Греция официально попросила страны-члены Евросоюза о помощи.

11 апреля страны-члены зоны евро одобрили заявление в поддержку Греции, в котором выразили готовность предоставить Греции около 30 млрд. евро в виде двусторонних кредитов в течение этого года.

Заявлением также предусматривалась возможность создания программы помощи, рассчитанной на 3 года.

26 марта лидеры стран-членов зоны евро договорились сформировать пакет помощи Греции совместно с МВФ для поддержки стабильности евро. На сегодня правительство Греции подготовило проект законодательства, необходимый для получения помощи от МВФ и стран-членов зоны евро. Проект законодательства представляет собой трехлетнюю экономическую и финансовую программу, разработанную правительством Греции вместе с Еврокомиссией, Европейским центральным банком и МВФ.

Кроме того, законодательством предусмотрен ряд мероприятий, которые будут иметь немедленный эффект. Среди таких мероприятий – увеличение НДС на 2%, увеличение акцизов на нефть, табак и алкоголь, а также дальнейшее уменьшение зарплат и пенсий в публичном и частном секторах. Эта трехлетняя программа является необходимой предпосылкой для получения Грецией на протяжении последующих трех лет финансовой помощи в сумме 110 млрд. евро, из которых 30 млрд. евро предоставит МВФ, 80 млрд. евро – страны-члены зоны евро в виде двусторонних кредитов.

Греция завершила 2009 год с дефицитом бюджета в 12,7% ВВП. В середине января 2010 года Греция предложила план уменьшения дефицита бюджета, который, в частности, предусматривает уменьшение дефицита в 2010 году на 4% ВВП. Этот план был утвержден Советом министров по вопросам экономики и финансов ЕС 16 февраля 2010 года.