Золото подорожало

Золото повысилось в цене на торгах в четверг на фоне усугубления долгового кризиса в Европе, который стимулирует инвесторов к увеличению вложений в драгоценный металл как актив-убежище, сообщает агентство Bloomberg.

В ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже июньский фьючерс на золото подорожал на 0,2% - до 1177,5 доллара за тройскую унцию. Спотовая цена на золото по итогам торгов в Гонконге увеличилась до 1177,50-1178,50 доллара за унцию против 1175-1176 долларов за унцию в среду.

"Мы по-прежнему ожидаем увеличения стоимости золота, - заявил агентству Bloomberg старший трейдер KEB Futures Co. Хванг Иль До (Hwang Il Doo).

Долговой кризис, возникший в Греции, продолжает набирать обороты. Обещанные Афинам 110 миллиардов евро со стороны ЕС и Международного валютного фонда не смогли привести к смене настроений на рынках.

Дополнительным фактором, повлиявшим на ухудшение настроений среди участников рынка, стало заявление международного рейтингового агентства Moody`s, сделанное накануне. В агентстве предупредили, что кредитный рейтинг Португалии может быть понижен на одну-две ступени в течение трех месяцев.

На этом фоне евро стремительно дешевеет, а мировые фондовые рынки уходят в минус. В то же время, инвесторы активно наращивают вложения в золото, стремясь защитить свои активы от обесценения.

Золото увеличивается в цене даже несмотря на укрепление доллара. Так, доллар подорожал к евро до 1,2800 доллара за евро против 1,2821 доллара за евро днем ранее. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США увеличился на 0,21% - до 84,25 пункта.

Аналитики Morgan Stanley ожидают, что драгоценный металл может попытаться преодолеть рекордную отметку 1226,56 доллара за унцию, достигнутую в декабре прошлого года.

"Мы довольны вложениями в золото и ожидаем дальнейшего увеличения цены на фоне интенсификации суверенных рисков и сохранения уровня ставок, - отмечает глава отдела анализа сырьевых рынков Morgan Stanley Хусейн Аллидина (Hussein Allidina). - Если доллар продолжит набирать силу на опасениях, связанных с суверенными долгами, золото будет и дальше дорожать".

Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. В большинстве случаев золото в период нестабильности в глобальной экономике помогает инвесторам не только сохранить свободные денежные средства, но и приумножить их.