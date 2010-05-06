Межбанк: доллар остается на месте

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9170/7,9260 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9195/7,9255 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9230/7,9255 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:00 Национальный банк Украины объявил о покупке долларов по курсу 7,925 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2616/0,2619 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2617/0,2619 грн./рубль. К закрытию цены поднялись до 0,2620/0,2621 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,2101 рублей за доллар (+0,4501).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2740/1,2855 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1115/10,1295 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,1295/10,1410 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,1155/10,1230 грн./евро.